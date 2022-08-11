России предсказали превышение экспорта продовольствия над импортом

InfoLine: экспорт продовольствия из России превысит импорт третий год подряд

Экспорт продовольствия из России в текущем году третий раз подряд превысит импорт, уже в первом полугодии страна могла заметно увеличить поставки соответствующих товаров за рубеж по сравнению с аналогичным периодом 2021-го, пишет РИА Новости со ссылкой на выводы аналитического агентства InfoLine.

По оценке агентства, в первой половине 2022 года экспорт вырос на 20-22 процента. Положительное сальдо торгового баланса в продовольственном секторе в 2021 и 2020 годах составляло 2,8 миллиарда и миллиард долларов соответственно.

В прошлом году на долю сельскохозяйственного сырья пришлось более половины от всего экспорта продовольственных товаров и сырья для их производства, что почти на 16 процентов выше показателей прошлого года. Продажи шли в 151 страну, 15 процентов приходилось на страны Евросоюза.

В текущем году нарастить поставки хотят почти 50 процентов экспортеров, несмотря на санкции и общие проблемы с логистикой. Тем не менее, на фоне запретов поставщиков ждут трудности, полагают эксперты.

Глава Минсельхоза России Дмитрий Патрушев в августе также заявил о возможном снижении плана по экспорту зерна в связи с потенциальным ухудшением ситуации с урожаем. При этом министр заверил, что внутренние потребности страны будут обеспечены полностью, тогда как с поставками на внешние рынки ситуация сложная. Пока объем собранных зерновых заметно меньше, чем год назад в этот же период.

