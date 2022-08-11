Россиянам начали предлагать избавиться от замороженных активов

«Известия»: брокеры начали предлагать инвесторам избавиться от заблокированных активов

Брокеры начали предлагать инвесторам избавиться от замороженных активов в виде ценных бумаг иностранных эмитентов, сообщают «Известия» со ссылкой на участников рынка. Провести такую сделку уже предлагает крупнейший в России розничный брокер «Финам».

Данная схема предполагает заключение внебиржевой сделки купли-продажи между инвесторами, посредником в ней выступает брокер. В результате замороженные активы переходят от одного инвестора к другому. Как правило, на покупку таких бумаг распространяется скидка в 30-50 процентов. Однако добиться размораживания активов таким образом не получится — ценные бумаги все равно останутся заблокированными внутри Национального расчетного депозитария (НРД) до снятия санкций, объяснил руководитель управления развития клиентского сервиса группы «Финам» Дмитрий Леснов.

По его словам, клиенты интересуются как продажей замороженных бумаг (в большей степени), так и их покупкой. Для обеих сторон сделка представляется выгодной. Один инвестор получает «живые» деньги за проданные активы, в то время как другой —приобретает бумаги по низкой цене с возможным ростом стоимости в будущем.

В «БКС Мир инвестиций» сообщили, что данная схема сейчас является единственным возможным вариантом избавления от заблокированных ценных бумаг. Также инвесторам напомнили, что разморозка иностранных активов российских инвесторов невозможна — блокировка происходит на уровне международного депозитария Euroclear.

НРД попал под европейские санкции 3 июня. Это привело к заморозке активов российских инвесторов, а также полагающихся им выплат по ценным бумагам. В ответ на введенные Европой санкции Мосбиржа анонсировала подготовку коллективного иска к Евросоюзу. По словам председателя набсовета организации Сергея Швецова, ЕС таким образом заблокировал чужие активы — депозитарий не является ни номинальным собственником, ни номинальным владельцем ценных бумаг, а лишь учитывает интересы третьих лиц.