Покинувшие Россию Хаматова и Белый выйдут на одну сцену в Латвии

Покинувшие Россию Чулпан Хаматова и Анатолий Белый вместе выступят на сцене в Латвии

Российские артисты театра и кино Чулпан Хаматова и Анатолий Белый, которые ранее покинули Россию, вместе выступят на сцене в Прибалтике. Об этом сообщает РИА ФАН.

Актеры примут участие в «Кабаре Людмилы Петрушевской», где выступят в роли чтецов произведений поэтессы, в то время как сама Петрушевская споет.

Знаменитости посетят три города — 21 августа они выступят в Вильнюсе, 23 — в Риге, а 31 — в Таллине.

13 июня стало известно, что Анатолий Белый уволился из МХТ имени Чехова и покинул Россию. Сообщалось, что артист уехал вместе с супругой и детьми, однако куда именно — неизвестно. Позже артист прокомментировал свое решение.

Белый поведал, что причинами увольнения и смены места жительства стало то, что он болезненно воспринял ситуацию, связанную со специальной военной операцией на Украине, а также последующие события в мире. Актер добавил, что из-за этого он поссорился с некоторыми своими коллегами и друзьями.

В марте стало известно, что Чулпан Хаматова уволилась из московского театра «Современник» и уехала в Латвию после начала специальной военной операции на Украине. В интервью Екатерине Гордеевой она рассказала, что во время начала спецоперации она была в отпуске и «хотела переждать», однако затем приняла решение об эмиграции.