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Анатолий Белый прокомментировал свое увольнение из МХТ и отъезд из России

Анатолий Белый подтвердил свое увольнение из МХТ имени Чехова и отъезд из России

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

49-летний российский актер театра и кино Анатолий Белый прокомментировал свое увольнение из МХТ имени Чехова после 19-летней службы в нем, а также отъезд из России. Об этом сообщает Starhit с ссылкой на социальные сети звезды.

По словам артиста, уход из театра дался ему болезненно, однако он доиграл запланированные спектакли, после чего покинул культурное заведение, в котором выступал с 2003 года: «Да, я уехал. Да, ушел из театра и вообще отовсюду. Руководствуясь понятием профессиональной чести, дослужил, доиграл, скрипя зубами и стиснув зубы, свой 20-й сезон в родном МХТ, чтобы не подставлять театр, и вырвал его из себя с кровью».

Белый поведал, что причинами увольнения и смены места жительства стало то, что он болезненно воспринял ситуацию, связанную со специальной военной операцией на Украине, а также последующие события в мире. Актер добавил, что из-за этого он поссорился с некоторыми своими коллегами и друзьями.

«Сразу предвосхищу разного рода мысли: я не превозношу себя, я не на белом коне, я сам выхожу из своего Египта каждый день, и многое не удается, но я стараюсь», — поведал артист.

В среду, 13 июня, стало известно, что Белый уволился из МХТ имени Чехова и покинул Россию. Сообщалось, что артист уехал вместе с супругой и детьми, однако куда именно — неизвестно.

Ранее в СМИ сообщалось о возвращении Аллы Пугачевой в Россию без супруга и детей.

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Анастасия Астахова
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