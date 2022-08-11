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В МИД опровергли отправку добровольцев из Северной Кореи на Украину

В МИД России опровергли предложение КНДР отправить до 100 тысяч добровольцев на Украину
СюжетСпециальная военная операция на Украине:

Фото: Damir Sagolj / Reuters

Сообщения о том, что власти КНДР предложили направить до 100 тысяч своих добровольцев для участия в специальной военной операции России на Украине, не соответствуют действительности. Об этом заявил заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Иван Нечаев во время брифинга.

«Обратили внимание на растиражированные в интернет-пространстве вбросы о якобы поступившем от КНДР по дипломатическим каналам предложении направить до 100 тысяч своих добровольцев для участия в спецоперации в Донбассе. В этой связи хотели бы со всей ответственностью заявить: данные сообщения от начала и до конца являются фейками», — подчеркнул дипломат.

Российские власти не раз указывали на участие иностранных наемников в боях со стороны Украины, многие из них приезжают из США или стран Европы. Как заявил ранее официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков, за четыре недели число наемников в рядах ВСУ сократилось на 551 человека, с 2741 до 2190. По его словам, число прибывающих на Украину наемников не перекрывает число потерь в их формированиях.

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Виктория Кондратьева
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