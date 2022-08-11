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Минпросвещения огласило состав совета учителей-блогеров

Минпросвещения России сформировало совет из 26 учителей-блогеров

Фото: Сергей Ведяшкин / Агентство «Москва»

Министерство просвещения России огласило состав совета учителей-блогеров из 26 педагогов. Об этом ведомство сообщило в своем Telegram-канале.

«Министерство просвещения Российской Федерации утвердило состав совета учителей-блогеров при ведомственном общественном совете. В него вошли 26 учителей-блогеров. Все участники — практикующие педагоги, активно ведущие аккаунты в социальных сетях и имеющие в них обширную аудиторию», — говорится в тексте.

По словам министерства, основная задача создания совета — усиление взаимодействия ведомства с экспертным педагогическим сообществом. Совет призван привлечь внимание к теме популяризации профессии учителя, а также сформировать позитивный имидж учителей российских школ и учащихся педагогических университетов. Члены объединения будут участвовать в организации мероприятий и обсуждении ряда важных вопросов образования.

С 1 сентября во всех школах России вводится обязательное поднятие флага и исполнение гимна. Это решение Минпросвещения поддержал президент Владимир Путин, который подчеркнул, что процедура должна соответствовать значимости государственных символов.

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Юлия Мискевич
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