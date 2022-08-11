Приговор бывшим полковникам МВД и ФСБ за взятку от авторитета признали законным

Вступил в силу приговор экс-полковникам МВД и ФСБ за взятку в 25 млн рублей от авторитета

Первый Апелляционный суд общей юрисдикции в Москве признал законным приговор бывшим полковникам МВД и ФСБ Евгению Кузину и Игорю Фролову, осужденным на 11 и 9,5 года колонии за взятку в полмиллиона долларов от авторитета Мирона. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Решение было принято после рассмотрения жалобы подсудимых. Кузин, в частности, просил апелляционную инстанцию вернуть ему звание полковника, чтобы его семья могла получать пенсию, пока он отбывает срок. Его жена, находящая в декретном отпуске, была уволена из службы судебных приставов из-за признания мужа коррупционером, его пожилые родители также находились на иждивении сына. Однако суд не нашел оснований для удовлетворения просьбы Кузина. При этом стоит отметить, что его сообщнику — чекисту Фролову звание сохранили.

Таким образом, приговор вступил в законную силу, и вскоре осужденные силовики будут отправлены по этапу в колонию.

14 марта Мосгорсуд признал обоих виновными в получении взятки. Кузин и Фролов известны тем, что участвовали в расследовании уголовного дела об убийстве журналистки Анны Политковской. Во время работы они сдружились и спустя несколько лет сговорились заработать на проблемах с законом вора в законе Мирона.

Кузин, являвшийся заместителем начальника управления по раскрытию преступлений, вызвавших общественный резонанс Главного управления уголовного розыска (ГУУР) МВД России, был задержан 31 января 2020 года при попытке получить 25 миллионов рублей. Мирон хотел за взятку добиться прекращения в отношении него проверки по статье 210.1 УК РФ («Занятие высшего положения в преступной иерархии»). Посредником был Фролов, хорошо знакомый с авторитетом по службе. Он предупредил Мирона о планируемом аресте и предложил за один миллион долларов урегулировать проблемы с законом.