Полковника МВД и офицера ФСБ посадили за взятку в 25 миллионов рублей от Мирона

Суд назначил экс-следователю по делу Политковской 11 лет за взятку от вора в законе Мирона

Мосгорсуд вынес обвинительный приговор полковнику МВД Евгению Кузину и его сообщнику Игорю Фролову по делу о коррупции. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Кузина признали виновным в получении взяток и назначили ему наказание в виде 11 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Он также оштрафован на 83 миллиона рублей, что является трехкратным размером суммы взятки. Суд лишил Кузина звания полковника полиции. Фролова посадили на 9,5 лет со штрафом в 55 миллионов рублей.

Они сдружились, когда работали вместе в оперативно-следственной группе, занимавшейся расследованием уголовного дела об убийстве журналистки Анны Политковской. сообщала «Новая газета».

Кузин, являвшийся заместителем начальника управления по раскрытию преступлений, вызвавших общественный резонанс Главного управления уголовного розыска (ГУУР) МВД России, был задержан 31 января 2020 года при попытке получить 25 миллионов рублей от вора в законе Дмитрия Чантурии, известного в криминальных кругах как Мирон. За взятку он хотел добиться прекращения в отношении него проверки по статье 210.1 УК РФ («Занятие высшего положения в преступной иерархии»). Посредником был бывший офицер ФСБ Фролов, хорошо знакомый с авторитетом по службе. Он предупредил Мирона о планируемом аресте и предложил за один миллион долларов урегулировать проблемы с законом.