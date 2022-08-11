Зарезанная российская порноактриса планировала выйти замуж за своего убийцу

Убитая порноактриса Анастасия Хамловская собиралась выйти замуж за зарезавшего ее парня

Убитая 26-летняя порноактриса Анастасия Хамловская, известная также как Гришман, собиралась выйти замуж за своего молодого человека Дмитрия Чернышева, который ее зарезал. Об этом пишет «КП-Петербург».

О планируемой свадьбе рассказала подруга девушки Риана. «Им было круто вместе, и поэтому они решили пожениться, не вкладывая в это какой-то особенный смысл о браке. Тем не менее он сделал предложение», — поделилась она, добавив, что у них были странные отношения. По ее словам, некоторые считали, что молодой человек хорошо относился к Хамловской. Риана уточнила, что Чернышев употреблял наркотики, и довольно сложно говорить о том, что происходило между парой, когда они оставались наедине во время действия веществ.

По мнению подруги убитой, у Хамловской был черный юмор и суицидальные наклонности, которые усилились после приема наркотиков. «Насколько мне известно, Настя действительно в шутку просила некоторых людей убить ее, но у нее был специфичный юмор. У нее были суицидальные наклонности, но далеко это не заходило», — сообщила она, предположив, что убийство произошло под наркотическим воздействием, из-за чего идея девушки, вероятно, показалась ее молодому человеку неплохой.

10 августа стали известны подробности произошедшего. Сообщается, что тело девушки пролежало несколько дней в ванной после убийства. Она получила шесть ножевых ранений.