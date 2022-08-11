На Украине заметили движение в сторону смены власти

Политолог Журавлев заявил о движении Украины к смене власти

Существует вероятность того, что в скором времени президент Украины Владимир Зеленский может уйти со своего поста, а его место займет советник главы офиса президента Алексей Арестович, считает политолог, генеральный директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев. В разговоре с «Лентой.ру» он высказал мнение о том, что движение в сторону смены власти на Украине уже идет.

Арестович заявил о готовности сменить действующего украинского лидера Владимира Зеленского на посту главы государства. Как стало известно, политик готов выдвинуться в президенты в том случае, если Зеленский не пойдет на второй срок. «Я хочу посмотреть, как это будет», — приводит издание слова Арестовича.

«Конечно, во время боевого конфликта подобные заявления недопустимы. Но такова особенность украинской политики, — сказал Журавлев. — Вместе с тем уход Зеленского со своего поста станет настоящим подарком для украинской элиты: все проблемы можно будет списать на него и сказать, что теперь в стране началась светлая полоса. Так же было и с прошлым лидером: про Петра Порошенко говорили, что он завел страну в тупик, но теперь приход Зеленского принесет всем счастье».

Политолог обратил внимание на то, что в западных СМИ уже появляются критические материалы о Зеленском, — это, по мнению Журавлева, указывает на то, что в западных элитах уже принято решение о необходимости перемен на Украине.

«Арестович здесь вполне подходит в качестве замены. Обратите внимание: Зеленский уже потерял пост главы СБУ, который занимал его одноклассник. Потерял генпрокурора. Так что движение в сторону смены власти действительно происходит. И это логично: в обществе накапливается недовольство, его необходимо периодически сливать. А сделать это можно как раз через замену лидера», — уверен собеседник «Ленты.ру».

Он допустил, что Зеленского могут попросить добровольно отказаться от поста президента: назначение перевыборов на ближайшее время невозможно, а вот добровольный уход был бы вполне приемлемым.

Зеленский ведь тоже понимает, что недовольство им в обществе растет, что неслучайно в западном информационном пространстве это недовольство только усиливается. А с Арестовичем, кстати, Украина может и на переговоры пойти Дмитрий Журавлев политолог

Ранее о намерении баллотироваться в президенты Украины на следующих выборах заявлял бывший спикер Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков. Он подчеркнул, что намерен участвовать и в президентских, и в парламентских выборах. Также Разумков отмечал, что к следующим парламентским выборам успеет создать свою политическую партию.