Защита обжаловала приговор оперному певцу за призывы нарушить самоизоляцию
Представитель защиты российского оперного певца из Северной Осетии Вадима Чельдиева, осужденного на 10 лет колонии строгого режима за призывы к экстремизму, обжаловал приговор. Об этом в четверг, 11 августа, сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Чельдиева Батраза Кульчиева.
Защита считает, что в суде допустили ряд нарушений при вынесении приговора. Они намерены добиться полного оправдания певца. Судебное заседание пока не назначили.
6 апреля 2020 года Чельдиев распространил в соцсетях два видео. В них он назвал надуманными меры, принимаемые официальными властями Северной Осетии для защиты населения от COVID-19. Мужчина призвал население республики не подчиняться и нарушать режим самоизоляции. Тем самым, как считают в Следственном комитете России (СКР), Чельдиев «формировал у граждан мнение об отсутствии обстоятельств», которые угрожают их жизни и здоровью.
20 апреля, спустя две недели после публикации записей, на площади во Владикавказе прошел митинг против режима самоизоляции. На несанкционированной акции протеста полицейские задержали примерно 100 человек.
Вадим Чельдиев родился во Владикавказе в 1981 году, учился во Владикавказском училище искусств имени Гергиева. Является заслуженным артистом Северной Осетии.