Защита обжаловала приговор оперному певцу за призывы нарушить самоизоляцию

Защита осужденного на 10 лет за экстремизм оперного певца Чельдиева обжаловала приговор

Представитель защиты российского оперного певца из Северной Осетии Вадима Чельдиева, осужденного на 10 лет колонии строгого режима за призывы к экстремизму, обжаловал приговор. Об этом в четверг, 11 августа, сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Чельдиева Батраза Кульчиева.

Защита считает, что в суде допустили ряд нарушений при вынесении приговора. Они намерены добиться полного оправдания певца. Судебное заседание пока не назначили.

6 апреля 2020 года Чельдиев распространил в соцсетях два видео. В них он назвал надуманными меры, принимаемые официальными властями Северной Осетии для защиты населения от COVID-19. Мужчина призвал население республики не подчиняться и нарушать режим самоизоляции. Тем самым, как считают в Следственном комитете России (СКР), Чельдиев «формировал у граждан мнение об отсутствии обстоятельств», которые угрожают их жизни и здоровью.

20 апреля, спустя две недели после публикации записей, на площади во Владикавказе прошел митинг против режима самоизоляции. На несанкционированной акции протеста полицейские задержали примерно 100 человек.

Вадим Чельдиев родился во Владикавказе в 1981 году, учился во Владикавказском училище искусств имени Гергиева. Является заслуженным артистом Северной Осетии.

