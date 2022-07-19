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Российскому оперному певцу дали 10 лет из-за призывов нарушить самоизоляцию

Выступавшего против самоизоляции оперного певца Чельдиева осудили на 10 лет за экстремизм

Кадр: Вадим Чельдиев / YouTube

Российского оперного певца из Северной Осетии Вадима Чельдиева осудили на 10 лет колонии строгого режима за призывы к экстремизму. Об этом во вторник, 19 июля, сообщает «Интерфакс».

Ранее гособвинение запросило для певца 11 лет колонии.

6 апреля 2020 года Чельдиев распространил в соцсетях два видео. В них он назвал надуманными меры, принимаемые официальными властями Северной Осетии для защиты населения от COVID-19. Мужчина призвал население республики не подчиняться и нарушать режим самоизоляции. Тем самым, как считают в Следственном комитете России (СКР), Чельдиев «формировал у граждан мнение об отсутствии обстоятельств», которые угрожают их жизни и здоровью.

20 апреля, спустя две недели после публикации записей, на площади во Владикавказе прошел митинг против режима самоизоляции и задержания певца. На несанкционированной акции протеста полицейские задержали примерно 100 человек.

Вадим Чельдиев родился во Владикавказе в 1981 году, учился во Владикавказском училище искусств имени В.А. Гергиева. Является заслуженным артистом Северной Осетии.

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Елизавета Новикова
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