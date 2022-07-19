Российскому оперному певцу дали 10 лет из-за призывов нарушить самоизоляцию

Выступавшего против самоизоляции оперного певца Чельдиева осудили на 10 лет за экстремизм

Российского оперного певца из Северной Осетии Вадима Чельдиева осудили на 10 лет колонии строгого режима за призывы к экстремизму. Об этом во вторник, 19 июля, сообщает «Интерфакс».

Ранее гособвинение запросило для певца 11 лет колонии.

6 апреля 2020 года Чельдиев распространил в соцсетях два видео. В них он назвал надуманными меры, принимаемые официальными властями Северной Осетии для защиты населения от COVID-19. Мужчина призвал население республики не подчиняться и нарушать режим самоизоляции. Тем самым, как считают в Следственном комитете России (СКР), Чельдиев «формировал у граждан мнение об отсутствии обстоятельств», которые угрожают их жизни и здоровью.

20 апреля, спустя две недели после публикации записей, на площади во Владикавказе прошел митинг против режима самоизоляции и задержания певца. На несанкционированной акции протеста полицейские задержали примерно 100 человек.

Вадим Чельдиев родился во Владикавказе в 1981 году, учился во Владикавказском училище искусств имени В.А. Гергиева. Является заслуженным артистом Северной Осетии.