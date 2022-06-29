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Прокуратура потребовала посадить российского оперного певца на 11 лет

Обвинение запросило 11 лет для выступавшего против самоизоляции оперного певца Чельдиева

Фото: Марина Круглякова / Коммерсантъ

Российского оперного певца из Северной Осетии Вадима Чельдиева могут посадить на 11 лет строгого режима. Такой срок запросило гособвинение. Об этом в среду, 29 июня, сообщает «Интерфакс».

По данным агентства, в ходе прений в Ростовском областном суде, где слушается дело артиста, прокурор затребовал для подсудимого 11 лет колонии. По данным защиты певца, дела в отношении Чельдиева заведены по статьям о хулиганстве, призывах к экстремизму, применении насилия в отношении представителя власти и распространении заведомо ложной информации.

6 апреля 2020 года подсудимый распространил в социальных сетях две видеозаписи. В них он назвал надуманными меры, принимаемые официальными властями Северной Осетии для защиты населения от COVID-19. Мужчина призвал население республики не подчиняться и нарушать режим самоизоляции. Тем самым, как считают в Следственном комитете России (СКР), Чельдиев «формировал у граждан мнение об отсутствии обстоятельств», которые угрожают их жизни и здоровью.

Вадим Чельдиев родился во Владикавказе в 1981 году, учился во Владикавказском училище искусств имени В.А. Гергиева. Является заслуженным артистом Северной Осетии.

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Владимир Седов
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