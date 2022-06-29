Прокуратура потребовала посадить российского оперного певца на 11 лет

Обвинение запросило 11 лет для выступавшего против самоизоляции оперного певца Чельдиева

Российского оперного певца из Северной Осетии Вадима Чельдиева могут посадить на 11 лет строгого режима. Такой срок запросило гособвинение. Об этом в среду, 29 июня, сообщает «Интерфакс».

По данным агентства, в ходе прений в Ростовском областном суде, где слушается дело артиста, прокурор затребовал для подсудимого 11 лет колонии. По данным защиты певца, дела в отношении Чельдиева заведены по статьям о хулиганстве, призывах к экстремизму, применении насилия в отношении представителя власти и распространении заведомо ложной информации.

6 апреля 2020 года подсудимый распространил в социальных сетях две видеозаписи. В них он назвал надуманными меры, принимаемые официальными властями Северной Осетии для защиты населения от COVID-19. Мужчина призвал население республики не подчиняться и нарушать режим самоизоляции. Тем самым, как считают в Следственном комитете России (СКР), Чельдиев «формировал у граждан мнение об отсутствии обстоятельств», которые угрожают их жизни и здоровью.

Вадим Чельдиев родился во Владикавказе в 1981 году, учился во Владикавказском училище искусств имени В.А. Гергиева. Является заслуженным артистом Северной Осетии.