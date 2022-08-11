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Стало известно о гибели одного человека после обстрела пивзавода в Донецке

В МЧС ДНР сообщили о погибшем при обстреле пивзавода в Донецке украинскими войсками

Фото: Alexander Ermochenko / Reuters

Во время обстрела Вооруженными силами Украины (ВСУ) Донецкого пивоваренного завода на его территории находились 32 человека. Об этом сообщает ТАСС.

По данным МЧС Донецкой народной республики (ДНР), площадь возгорания составила 600 квадратных метров. По предварительной информации, один человек погиб, еще два пострадали.

Ранее в штабе территориальной обороны ДНР рассказали, что в результате обстрела пивзавода украинскими войсками произошла утечка аммиака. Как отметило представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня, стрельба со стороны ВСУ по пивзаводу в Донецке могла быть целенаправленной.

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Марина Совина
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