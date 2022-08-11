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Профессор МГУ заявил о «гетто отсталости» в России

Профессор МГУ Бузгалин заявил, что в России сложилась сегрегация в высшем образовании

Фото: Николай Галкин / ТАСС

Профессор экономического факультета МГУ и директор Института социоэкономики МФЮА Александр Бузгалин заявил, что далеко не у всех россиян есть возможность получить высшее образование, и тем самым они оказываются в «гетто отсталости». Об этом профессор сказал в интервью «Свободной прессе», которое доступно на YouTube.

По словам профессора, если человек хочет получить хорошее образование, то это будет стоить ему примерно 360 тысяч за год обучения, то есть 30 тысяч в месяц. При этом, подчеркнул Бузгалин, эта сумма чуть ниже медианной зарплаты по стране. Помимо этого, ребенку нужны будут деньги на жилье и еду. «Реально это запретительный барьер», — подытожил экономист.

«В стране сложилась образовательная сегрегация. Люди замкнуты в гетто отсталости и из этого гетто вырваться почти невозможно. Надо быть, наверное, Ломоносовым, чтобы каким-то чудом выбраться из этого болота», — заявил Бузгалин.

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Ранее ректор МГУ Виктор Садовничий рассказал о новой системе высшего образования в России. В новой системе высшего образования сохранят бакалавриат. При этом, отметил он, в большинстве случаев по точным наукам будет введен специалитет, после которого будет разрешено поступать в магистратуру.

В мае глава Минобрнауки Валерий Фальков сообщил о планах России отказаться от участия в Болонском образовательном процессе, а также разработать свою систему обучения. Он рекомендовал отнестись к Болонской системе как к «прожитому этапу».

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Варвара Кошечкина
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