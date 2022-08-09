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В МГУ рассказали о новой системе высшего образования в России

Ректор МГУ Садовничий заявил, что в новой системе высшего образования сохранят бакалавриат
Виктор Садовничий

Виктор Садовничий. Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

В новой системе высшего образования в России сохранят бакалавриат. О таких подробностях рассказал ректор Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова Виктор Садовничий, чьи слова приводит ТАСС.

При этом, отметил он, в большинстве случаев по точным наукам будет введен специалитет, после которого будет разрешено поступать в магистратуру.

«Министерство (Минобрнауки Россииприм. "Ленты.ру") сейчас (...) уже разослало схему, совпадающую с тем, что я говорил на парламентских слушаниях. То есть наша генеральная линия — специалитет, аспирантура должна быть научной, а не учебной», — заявил ректор МГУ.

В мае глава Минобрнауки Валерий Фальков сообщил о планах России отказаться от участия в Болонском образовательном процессе, а также разработать свою систему обучения. Он рекомендовал отнестись к Болонской системе как к «прожитому этапу».

В свою очередь, заместитель главы Минобрнауки Дмитрий Афанасьев заявил, что после подписания глав учебных заведений под обращением Российского союза ректоров о поддержке специальной операции на Украине фактически произошло исключение образовательных организаций страны из Болонского процесса.

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Никита Абрамов
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