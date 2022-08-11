Motorola представила новую раскладушку

Motorola выпустила раскладной смартфон Moto Razr 2022

Владеющая брендом Motorola компания Lenovo представила новый складной смартфон серии Razr. Об этом сообщает издание GSMArena.

Представленное устройство под названием Moto Razr 2022 сохранило дизайн предыдущей модели — аппарат состоит из двух половинок, скрепленных между собой шарниром. На внутренний стороне девайса находится 6,7-дюймовый OLED-дисплей, который поддерживает частоту обновления 144 герц. Снаружи расположился вспомогательный 2,7-дюймовый OLED-экран.

Moto Razr 2022 получил топовый процессор Snapdragon 8+ Gen 1, от 8 гигабайт оперативной и 128 гигабайт встроенной памяти. В топовой версии предусмотрено 12 гигабайт оперативной и 512 гигабайт встроенной памяти. На задней панели телефона находится двойная камера с объективами разрешением 50 и 13 мегапикселей — последний сенсор имеет обзор 121 градус. Устройство поддерживает съемку фото в формате RAW. В вырезе на экране находится 32-мегапиксельная фронтальная камера.

Аппарат Motorola получил аккумулятор емкостью 3500 миллиампер-часов с поддержкой быстрой зарядки мощностью 33 ватта. Смартфон работает под управлением ОС Android 12 с фирменным интерфейсом MyUI 4.0.

Стоимость базовой версии Moto Razr 2022 составит 5999 юаней или около 54 тысяч рублей. Топовая версия, которая получила 12/512 гигабайт памяти, оценена в 7299 юаней (около 66 тысяч рублей).

10 августа свои новые складные смартфоны показала Samsung. Корейская фирма представила телефоны Galaxy Z Fold 4 и Galaxy Z Flip 4.