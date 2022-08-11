Украинскому зерну нашли нового покупателя после отказа клиента из Ливана

Reuters: Razoni с украинским зерном оставит часть груза в Турции и направится в Египет

Первый покинувший порт Одессы сухогруз с украинским зерном, от которого отказался клиент в Ливане, оставит часть груза в Турции, после чего направится в Египет. Об этом сообщает Reuters.

По данным директора судоходной компании Toros Кадира Сойера, в турецком Мерсине выгрузят 1,5 тысячи тонн зерна, остальное отправится в Египет. В настоящий момент сухогруз пришвартован в турецком порту.

Как сообщалось ранее, покупатель украинского зерна в Ливане отказался принять груз. По данным ливанского посольства, отказ связан с задержкой сроков доставки более, чем на пять месяцев.

Еще два судна с зерном покинули Украину 8 августа. Сухогруз МВ SACURA, который везет 11 тысяч тонн сои в Италию, вышел из порта Южный. Сухогруз MV ARIZONA, который перевозит около 48,5 тысячи тонн в турецкий порт Искендерун, вышел из порта Черноморск.

Россия, Турция, Украина и ООН 22 июля подписали в Стамбуле соглашение о вывозе украинского зерна и продовольствия через Черное море. В рамках договора Киев и Москва условились не наносить удары по судам, вывозящим зерно.