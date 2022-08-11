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69-я параллель

По книге ненецкой писательницы появится графический роман

Книга ненецкой писательницы «Анико из рода Ного» появится в виде графического романа
Анна Неркаги

Анна Неркаги. Кадр: Ямал Медиа / YouTube

Книга ненецкой писательницы Анны Неркаги, являющейся единственным кочующим автором на Крайнем Севере, появится в виде графического романа. Об этом сообщается в Telegram-канале «Новости Ямала».

Автор комикса Полина Сайфуллина отправила свои иллюстрации писательнице, которой понравилась подобная реализация. По приглашению Неркаги девушка приехала на этностойбище «Земля надежды» на Ямале, где провела два дня.

«Когда я прочитала повесть „Анико из рода Ного“, мне показалась она знаковой и интересной. Кроме того, это первое произведение Анны Неркаги», — рассказала автор комикса Полина Сайфуллина.

Анна Неркаги — ненецкая писательница, живущая на полуострове Ямал, лауреат литературной премии Уральского федерального округа, единственный кочующий писатель на Крайнем Севере. Ее книги перевели на английский язык для выдвижения на Нобелевскую премию. Позднее работы писательницы решили перевести еще на два языка — финский и венгерский.

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Никита Абрамов
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