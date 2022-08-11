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Заменитель соли снизил риск инсульта

В Оксфордском университете доказали, что заменитель соли снижает риск инсульта

Фото: Unsplash

Ученые Оксфордского университета доказали, что замена обычной соли заменителем снижает кровяное давление и уменьшает риск опасных для жизни сердечно-сосудистых заболеваний, инсульта и смерти. Результаты научной работы опубликованы в журнале Heart.

Исследователи проанализировали результаты клинического испытания с участием почти 32 тысяч человек, которые вместо обычной соли употребляли хлорид калия. Оказалось, что заменитель снижал артериальное давление у всех добровольцев вне зависимости от региона, возраста, пола, веса и сопутствующих факторов, связанных с артериальным давлением. При этом никаких нежелательных побочных эффектов обнаружено не было.

Переход на заменитель соли снижает риск сердечного приступа, инсульта и преждевременной смерти на 11 процентов. Риск хронических сердечно-сосудистых заболеваний уменьшался на 13 процентов.

Аналогичные результаты были получены в исследовании прошлого года, в котором приняли участие более 20 тысяч человек с высоким кровяным давлением из 600 китайских поселений. Однако оставалось неясным, будут ли преимущества заменителей соли такими же и в других частях мира.

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Леонид Немов
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