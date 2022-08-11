Психологи объяснили маниакальную страсть некоторых людей к селфи

Психолог Майорова: в некоторых странах страсть к селфи изучают как психическое заболевание

Стремление постоянно фотографироваться и выкладывать по тысяче фотографий в день в социальные сети свойственно людям с демонстративным, истероидным типом личности, рассказала семейный, детский и подростковый психотерапевт международного уровня Светлана Ященко. В беседе с «Лентой.ру» она и ее коллега, психолог, кандидат философских наук Марина Майорова объяснили маниакальную страсть некоторых людей к селфи.

В некоторых странах страсть к селфи изучают как психическое заболевание, и этому явлению даже дали название «селфитис», рассказала Майорова.

Психолог считает, что страсти фотографировать себя подвержены одинокие люди со сложностями в построении отношений. По ее мнению, они не проявляют внутренние личностные качества, что часто и приводит к потребности в демонстрации себя и своего тела для привлечения внимания к тому, что снаружи. Здесь идет подмена понятий, и вместо долгосрочных отношений человек получает лишь интерес к своему телу и краткосрочные связи, конкретизировала собеседница «Ленты.ру».

Страсть к селфи свойственна и людям с социальной нереализованностью, и тем, кто не достиг сексуальной удовлетворенности Марина Майорова психолог

Часто публикуют селфи и те, кто не чувствует к себе интереса, считает Майорова, отмечая, что такое поведение свойственно истеричным натурам. К тому же людям с миллионами фотографий в социальных сетях присущ нарциссизм, отметила психолог. Они, по ее словам, занимаются самолюбованием и самоутверждаются за счет внимания других людей.

Ященко обратила внимание на то, что люди по-разному реагируют на хорошие и плохие события в жизни. Одни переживают беды и радости глубоко в душе, другие склонны выносить все на публику, и, чем больше людей узнает об их переживаниях, тем им становится легче и приятнее. Соглашаясь с коллегой, что любители селфи — люди истеричные и демонстративные, психотерапевт отметила, что их не нужно осуждать или перевоспитывать.

Если такой человек не выплеснет переживания на работе или в соцсетях, то будет глубоко несчастен и, скорее всего, выльет переживания на близких, устроив дома шоу. В каком-то смысле социальные сети — спасение для этих людей и их близких Светлана Ященко психотерапевт

Демонстрация себя и своих чувств и мыслей — это психологическая защита и сильная потребность у людей такого склада, пояснила Ященко.

«Людям с истероидным типом личности непросто жить в семье, — предупредила психотерапевт. — И, чтобы справиться с собой и не навредить своим отношениям, им полезно знать эту свою особенность и учиться управлять ею. Например, они могут выбрать профессию, где нужно уметь демонстрировать себя, — певицы, художника, писателя, фотографа, артиста, модели и другие».

Ранее психотерапевт Алексей Вилков назвал неврозом любовь к чистоте. Навязчивое желание все время поддерживать идеальный порядок, по его словам, свидетельствует о повышенной тревожности при неврозе, тревоге и навязчивых состояниях: страдающий от них человек будет сдувать каждую замеченную им пылинку.