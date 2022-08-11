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Дерматолог раскрыла пагубное влияние стресса на внешность

Дерматолог Мишель Грин: стресс приводит к морщинам, прыщам и отекам под глазами

Фото: Unsplash

Сертифицированный дерматолог Мишель Грин из Нью-Йорка раскрыла пагубное влияние стресса на внешний вид. Соответствующий материал появился на сайте британской версии журнала GQ.

По словам врача, при стрессе вырабатывается кортизол — гормон, разрушающий эластин и коллаген. В связи с этим на лице появляются преждевременные морщины, а кожа теряет упругость.

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Кроме того, данное явление приводит к нарушению защитного барьера кожного покрова, вследствие чего возникает сухость, пигментация, темные круги под глазам и прыщи. Как отмечает специалистка, повышенный уровень кортизола увеличивает выработку кожного сала на лице и закупоривает поры.

Вдобавок Грин рассказала, что стресс вызывает ломкость волос, появление седины и перхоти, провоцирует облысение. «Пациенты, находящиеся в состоянии стресса, часто подвергаются очаговой алопеции, во время которого иммунная система атакует волосяные фолликулы на коже головы. Однако, как правило, это непостоянно, и волосы должны снова отрасти после того, как стресс утихнет», — заключила эксперт.

Ранее в августе редакторы модного журнала Glamour совместно с врачами раскрыли влияние табачного дыма на красоту и молодость кожи. Терапевт и косметолог Ахмед Эль Мунтасар рассказал, что никотин вызывает преждевременное старение кожи, снижает ее эластичность, замедляет регенерацию тканей, а также повышает риск развития таких заболеваний, как экзема и псориаз.

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Мария Винар
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