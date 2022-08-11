В российском городе торговка цветами набросилась на ребенка из-за сбитой вазы

В Анапе торговка набросилась на девочку с кулаками из-за того, что она сбила вазу

В Анапе женщина, торгующая цветами, набросилась на девочку с кулаками из-за того, что она опрокинула пластиковую вазу. Соответствующее видео опубликовано в Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) «Типичная Анапа».

Девочка ехала на детском электромобиле и сбила вазу с цветами, установленную на площади рядом. Женщина набросилась на девочку и несколько раз ударила ее. В происходящее вмешался автор видео.

«По данному факту материал зарегистрирован. Назначена проверка, по результатам которой будет принято законное решение. Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего», — сообщили в пресс-службе МВД по российскому городу «Подъему».

Мать девочки заявила, что позвала на помощь казаков, однако они помогли торговке скрыться и занервничали после просьбы показать удостоверение.

По словам атамана Анапского районного казачьего общества Валерия Плотникова, если вина казаков подтвердится, их ждет наказание.

Ранее житель Краснодарского края избил школьника на детской площадке из-за того, что дети не смогли поделить мармелад.