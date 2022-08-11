Пьяный россиянин на иномарке протаранил грузовой поезд

В Дзержинске пьяный водитель иномарки въехал в грузовой поезд, три человека пострадали

В Дзержинске Нижегородской области пьяный водитель иномарки протаранил стоявший грузовой поезд, в результате случившегося пострадали три человека, в том числе ребенок. Об этом сообщает региональное управление МВД России.

По предварительным данным, 44-летний мужчина не справился с управлением на 18-м километре автодороги Бабинское кольцо, съехал с трассы и въехал в стоявший железнодорожный состав.

Пострадавших россиян с различными травмами доставили в больницу. «После оказания медицинской помощи водитель автомобиля был отпущен из лечебного учреждения», — отметили в ГУ МВД по Нижегородской области.

До этого нижегородец уже привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД.

Следователи возбудили уголовное дело о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека.

Ранее в Дзержинском Красноярского края пьяный водитель «Лады» сбил двух подростков и скрылся. Несовершеннолетних доставили в больницу с травмами различной степени тяжести. Виновника ДТП позже нашли в деревне Усолка — там он прятался у знакомой.