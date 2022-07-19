Пьяный россиянин на «Ладе» сбил двух подростков и скрылся

В Дзержинском пьяный водитель «Лады» сбил двух подростков и скрылся с места ДТП

В Дзержинском Красноярского края пьяный водитель «Лады» сбил двух подростков и скрылся с места ДТП. Об этом сообщается в Telegram-канале Kras Mash.

По данным издания, 34-летний россиянин возвращался от бывшей жены. На обочине мужчина совершил наезд на двух мальчиков 8 и 14 лет.

Когда все случилось, житель Красноярского края даже не остановился, чтобы оказать детям помощь. Медиков к месту ДТП вызвали случайные прохожие.

Несовершеннолетних доставили в больницу с травмами различной степени тяжести. Виновника ДТП позже нашли в деревне Усолка — там он прятался у знакомой.

Сотрудники правоохранительных органов доставили мужчину в медицинское учреждение, где выяснилось, что лихач был пьян.

Ранее сообщалось, что под Нижним Тагилом лишенная водительских прав женщина сбила двух детей на велосипеде. В МВД рассказали, что у 10-летнего ребенка обнаружили тупую травму живота, у его старшего брата — ссадины спины.