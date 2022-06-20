Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Россиянка без прав сбила ехавших на велосипеде детей

Под Нижним Тагилом лишенная водительских прав женщина сбила двух детей на велосипеде

Фото: Aleksander Polyakov / Globallookpress.com

В районе села Южаково под Нижним Тагилом россиянка без прав сбила двух детей, которые ехали на велосипеде. Об этом сообщили в региональном управлении МВД по Свердловской области, передает ТАСС.

По данным ведомства, пострадали подростки 10 и 15 лет. 53-летняя женщина, которая наехала на детей, двигалась на автомобиле Lada из села Башкарка в сторону поселка Нейво-Шайтанский. По предварительным данным, пострадавший россиянин вез своего младшего брата на багажнике велосипеда. Как сообщили в МВД, у 10-летнего ребенка обнаружили тупую травму живота, у его старшего брата — ссадины спины.

За рулем Lada была женщина, которая ранее привлекалась к административной ответственности за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Тогда ее лишили водительских прав на 18 месяцев.

Ранее в Оренбургской области пьяный водитель без прав насмерть задавил двоих детей. От полученных травм дети скончались в автомобиле скорой помощи. В момент аварии 24-летний мужчина был пьян.

Время роста
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анастасия Шейкина
Обсудить
Последние новости
В Совете Федерации потребовали от ЕС снять блокаду Калининграда со стороны Литвы
Появились кадры с места столкновения фуры и автобуса на российской трассе
В Литве заявили об отправке Украине оборудования для разблокирования портов
Олимпийский чемпион выступил против боя Бивола и Бетербиева
На YouTube заблокировали каналы шоу «Модный приговор» и «Давай поженимся!»
Россиян предупредили о рисках при планировании поездок в Европу
Москва обогнала Магадан в рейтинге благополучия граждан
Россиянка без прав сбила ехавших на велосипеде детей
Россиянин попытался сжечь падчерицу на дне рождения жены
Народная милиция ЛНР отчиталась о потерях украинской армии
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.