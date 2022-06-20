Россиянка без прав сбила ехавших на велосипеде детей

Под Нижним Тагилом лишенная водительских прав женщина сбила двух детей на велосипеде

В районе села Южаково под Нижним Тагилом россиянка без прав сбила двух детей, которые ехали на велосипеде. Об этом сообщили в региональном управлении МВД по Свердловской области, передает ТАСС.

По данным ведомства, пострадали подростки 10 и 15 лет. 53-летняя женщина, которая наехала на детей, двигалась на автомобиле Lada из села Башкарка в сторону поселка Нейво-Шайтанский. По предварительным данным, пострадавший россиянин вез своего младшего брата на багажнике велосипеда. Как сообщили в МВД, у 10-летнего ребенка обнаружили тупую травму живота, у его старшего брата — ссадины спины.

За рулем Lada была женщина, которая ранее привлекалась к административной ответственности за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Тогда ее лишили водительских прав на 18 месяцев.

Ранее в Оренбургской области пьяный водитель без прав насмерть задавил двоих детей. От полученных травм дети скончались в автомобиле скорой помощи. В момент аварии 24-летний мужчина был пьян.