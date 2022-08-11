В Лескенском районе начали ремонт трассы

В Лескенском районе начали расширять участок трассы «Кавказ» до четырех полос

В Лескенском районе начали ремонт участка трассы «Кавказ» длиной 15 километров. Об этом сообщает местный портал «Вести КБР».

Согласно материалу, дорогу, которая связывает Аргудан с Северной Осетией, планируют расширить до четырех полос. Отмечается, что в сутки по данному участку проезжают примерно 30 тысяч машин, в связи с чем и потребовались работы по восстановлению полотна.

По информации издания, на отдельных местах уже начали укладывать новые слои асфальтобетона с армирующей геосеткой. Помимо этого, специалисты отремонтируют пересечения и примыкания, нанесут разметку, установят фонари и дорожные знаки, а также поменяют водопропускные трубы.

Вдобавок рабочие благоустроят и среду для пешеходов: создадут дорожки и огороженные тротуары. На участке появятся светофоры с кнопкой вызова и автобусные остановки. Ремонт планируют завершить в декабре 2024 года.

Ранее стало известно, что в дагестанском Дербенте в 2025 году может заработать канатная дорога. В республике ожидают, что с ее запуском турпоток в город возрастет вдвое. Протяженность канатки составит 2850 метров с пропускной способностью 500 человек в час.