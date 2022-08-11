Стала известна дата встречи Турции, Швеции и Финляндии по вступлению в НАТО

Представители Турции, Швеции и Финляндии обсудят планы по членству в НАТО 26 августа

Встреча представителей Турции, Швеции и Финляндии по вопросу членства в НАТО планируется 26 августа. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МИД Турции.

Глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу также сообщил, что пока Турция не видит выполнения Швецией и Финляндией обязательств, закрепленных в меморандуме и данных устно, которые касаются их членства в НАТО.

«Однако мы готовы к проведению переговоров. Первая такая встреча с представителями Швеции и Финляндии планируется на 26 августа», — заявил глава МИД Турции.

Ранее бывший министр иностранных дел Финляндии Эркки Туомиоя раскрыл сроки вступления Финляндии и Швеции в НАТО и допустил вхождение стран в Североатлантический альянс не позже июня 2023 года.