Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Стала известна дата встречи Турции, Швеции и Финляндии по вступлению в НАТО

Представители Турции, Швеции и Финляндии обсудят планы по членству в НАТО 26 августа

Фото: Andrea Comas / AP

Встреча представителей Турции, Швеции и Финляндии по вопросу членства в НАТО планируется 26 августа. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МИД Турции.

Глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу также сообщил, что пока Турция не видит выполнения Швецией и Финляндией обязательств, закрепленных в меморандуме и данных устно, которые касаются их членства в НАТО.

«Однако мы готовы к проведению переговоров. Первая такая встреча с представителями Швеции и Финляндии планируется на 26 августа», — заявил глава МИД Турции.

Ранее бывший министр иностранных дел Финляндии Эркки Туомиоя раскрыл сроки вступления Финляндии и Швеции в НАТО и допустил вхождение стран в Североатлантический альянс не позже июня 2023 года.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Татьяна Антоненко
Обсудить
Последние новости
Стало известно о трех ударах ВСУ в район хранилища радиоактивных изотопов ЗАЭС
Морпех ВСУ Волына извинился перед жителями Донбасса
Возлюбленный высмеял блогершу за сходство с Борисом Джонсоном из-за ее стрижки
В Пентагоне сочли недопустимым применение ядерного оружия в боях на Украине
Стала известна дата встречи Турции, Швеции и Финляндии по вступлению в НАТО
В российском городе поток воды смыл с дороги авто с женщиной и двумя детьми
В России захотели ввести налог для владельцев дорогой недвижимости
Момент ДТП с четырьмя погибшими в российском регионе попал на видео
Суд в Белоруссии ужесточил режим заключения Сергею Тихановскому
Украинскому зерну нашли нового покупателя после отказа клиента из Ливана
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.