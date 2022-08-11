Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

На Украине расширят географию эвакуации населения

Вице-премьер Украины Верещук: обязательная эвакуация не ограничится территорией ДНР

Фото: Alkis Konstantinidis / Reuters

Обязательная эвакуация населения, проводимая украинскими властями, не ограничится подконтрольными Киеву территориями Донецкой народной республики (ДНР). Об этом сообщила вице-премьер Украины Ирина Верещук, передает РИА Новости.

Она рассказала о расширении географии обязательной эвакуации и отметила, что население также будут вывозить из ряда украинских регионов.

Как пояснила Верещук, эвакуация может затронуть села и города Запорожской, Херсонской и Харьковской областей, которые могут остаться в осенне-зимний период без электричества и отопления. По ее словам, всего могут быть эвакуированы порядка 500 тысяч человек.

9 августа замглавы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко сообщил, что за прошедшие шесть дней украинским властям удалось вывезти более 3000 жителей с подконтрольной Киеву части ДНР. Он добавил, что с начала российской спецоперации оттуда были эвакуированы более 1,3 миллиона человек.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алевтина Запольская
Обсудить
Последние новости
В Германии рассказали о сложностях установления потолка цен на нефть из России
Названы западные страны-противники запрета на выдачу виз россиянам
Россиянам дали советы по покупке жилья в курортном регионе
Стоматологи рассказали о вреде некоторых отбеливающих зубных паст
Про Фантомаса выпустят новые фильм и сериал
Зеленский призвал технологически изолировать Россию
Российские полицейские приняли школьника за закладчика и избили его
ВСУ ударили по Запорожской АЭС второй раз за день
Российский чиновник на видео сварил друзьям-академикам уху из краснокнижной рыбы
В России продемонстрируют станцию обнаружения целей ЗРК «Викинг»
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.