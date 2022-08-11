На Украине расширят географию эвакуации населения

Вице-премьер Украины Верещук: обязательная эвакуация не ограничится территорией ДНР

Обязательная эвакуация населения, проводимая украинскими властями, не ограничится подконтрольными Киеву территориями Донецкой народной республики (ДНР). Об этом сообщила вице-премьер Украины Ирина Верещук, передает РИА Новости.

Она рассказала о расширении географии обязательной эвакуации и отметила, что население также будут вывозить из ряда украинских регионов.

Как пояснила Верещук, эвакуация может затронуть села и города Запорожской, Херсонской и Харьковской областей, которые могут остаться в осенне-зимний период без электричества и отопления. По ее словам, всего могут быть эвакуированы порядка 500 тысяч человек.

9 августа замглавы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко сообщил, что за прошедшие шесть дней украинским властям удалось вывезти более 3000 жителей с подконтрольной Киеву части ДНР. Он добавил, что с начала российской спецоперации оттуда были эвакуированы более 1,3 миллиона человек.