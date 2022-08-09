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На Украине назвали число вывезенных жителей подконтрольной территории ДНР

В Киеве заявили о более чем 3000 жителях, вывезенных с территории ДНР за шесть дней

Фото: Игорь Ткаченко / Reuters

За прошедшие шесть дней украинским властям удалось вывезти более 3000 жителей с подконтрольной Киеву части Донецкой народной республики (ДНР). Об этом сообщил заместитель главы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко, пишет РИА Новости.

По его словам, среди вывезенного населения почти 600 детей и 1400 женщин. Тимошенко отметил, что Киев продолжает «обязательную эвакуацию» жителей Донбасса, добавив, что с начала российской спецоперации с подконтрольной Украине территории ДНР были эвакуированы свыше 1,3 миллиона человек.

В конце июля украинский президент Владимир Зеленский призвал эвакуироваться жителей подконтрольной Киеву части ДНР, в особенности — из зоны боевых действий. Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин при этом высказал мнение, что руководство Украины пошло на этот шаг, чтобы помешать будущему референдуму и поставить под вопрос его легитимность.

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Алевтина Запольская
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