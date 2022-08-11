Выступавший в КХЛ игрок предрек падение уровня хоккея в лиге

Выступавший в КХЛ защитник Никита Щитов предрек падение уровня хоккея в лиге

Бывший защитник «Салавата Юлаева» Никита Щитов высказался о влиянии отъезда большого количества легионеров из Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) на уровень чемпионата. Об этом сообщает «РБ-Спорт».

Экс-игрок предрек падение качества хоккея в лиге. «В Европу будут приезжать игроки со всего мира, и уровень там значительно вырастет. В КХЛ, я считаю, качество хоккея упадет. Большинство классных легионеров уехало, а те иностранцы, которые приезжают, — середнячки», — заявил Щитов.

Он добавил, что в ближайшем сезоне чемпионат Швейцарии будет превосходить КХЛ по уровню хоккея, так как в европейской стране выступает множество высококлассных иностранцев. По словам Щитова, приехать в Россию сейчас они не могут.

Щитов — воспитанник «Салавата Юлаева». В КХЛ он также играл за «Спартак», «Нефтехимик», «Сочи» и «Автомобилист».