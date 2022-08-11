Турция заявила о невыполнении Финляндией и Швецией условий для вступления в НАТО

Глава МИД Турции заявил, что Финляндия и Швеция не выполняют условия для вступления в НАТО

Швеция и Финляндия не выполняют условия, на которых Турция согласилась одобрить их вступление в НАТО. Об этом заявил глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу, передает «Интерфакс».

По его словам, оба государства еще «не предприняли конкретных шагов по договоренностям с Турцией». Он также объявил, что первое заседание комитета Анкары, Хельсинки и Стокгольма по НАТО пройдет 26 августа.

Ранее бывший министр иностранных дел Финляндии Эркки Туомиоя раскрыл сроки вступления Финляндии и Швеции в НАТО и допустил вхождение стран в Североатлантический альянс не позже июня 2023 года.

9 августа США Джо Байден подписал протоколы о вступлении Швеции и Финляндии в НАТО. Он также призвал другие страны альянса как можно скорее одобрить вхождение двух государств в организацию.