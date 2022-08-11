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Второй частный вертолет пропал в Красноярском крае

В Красноярском крае с радаров пропал второй частный вертолет Robinson
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Danita Delimont / Globallookpress.com

Второй частный вертолет пропал с радаров и не вышел на связь в Красноярском крае. Об этом сообщает РИА Новости.

На поиски обоих транспортных средств вылетел спасательный вертолет Ми-8.

Один из пропавших вертолетов летел из Норильска. Маршрут второго не уточняется.

«Не вышли на связь в установленное время два частных вертолета», — сообщил источник агентства в экстренных службах.

Ранее сообщалось, что в субботу, 2 июля, другой частный вертолет Robinson пропал без вести в Хакасии. Сначала воздушное судно пропало со связи, а потом подало сигнал бедствия в автоматическом режиме в Таштыпском районе.

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Валерий Розенберг
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