Второй частный вертолет пропал в Красноярском крае

В Красноярском крае с радаров пропал второй частный вертолет Robinson

Второй частный вертолет пропал с радаров и не вышел на связь в Красноярском крае. Об этом сообщает РИА Новости.

На поиски обоих транспортных средств вылетел спасательный вертолет Ми-8.

Один из пропавших вертолетов летел из Норильска. Маршрут второго не уточняется.

«Не вышли на связь в установленное время два частных вертолета», — сообщил источник агентства в экстренных службах.

Ранее сообщалось, что в субботу, 2 июля, другой частный вертолет Robinson пропал без вести в Хакасии. Сначала воздушное судно пропало со связи, а потом подало сигнал бедствия в автоматическом режиме в Таштыпском районе.