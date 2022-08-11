Второй частный вертолет пропал в Красноярском крае
В Красноярском крае с радаров пропал второй частный вертолет Robinson
Второй частный вертолет пропал с радаров и не вышел на связь в Красноярском крае. Об этом сообщает РИА Новости.
На поиски обоих транспортных средств вылетел спасательный вертолет Ми-8.
Один из пропавших вертолетов летел из Норильска. Маршрут второго не уточняется.
«Не вышли на связь в установленное время два частных вертолета», — сообщил источник агентства в экстренных службах.
Ранее сообщалось, что в субботу, 2 июля, другой частный вертолет Robinson пропал без вести в Хакасии. Сначала воздушное судно пропало со связи, а потом подало сигнал бедствия в автоматическом режиме в Таштыпском районе.