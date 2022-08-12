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Корвет «Резкий» вышел на ходовые испытания

Корвет «Резкий» вышел на заводские ходовые испытания в залив Петра Великого

Фото: Амурский судостроительный завод

Корвет «Резкий» проекта 20380 типа «Стерегущий» вышел из Владивостока в залив Петра Великого на первые заводские ходовые испытания. Об этом сообщил начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы Восточного военного округа по Тихоокеанскому флоту (ТОФ) Илья Колесников, передает РИА Новости.

«Основная цель первого выхода корвета в море — испытание главной энергетической установки», — сообщил он.

Колесников отметил, что экипаж совместно с создателями корабля в течение нескольких дней испытает энергетическую установку в различных режимах работы.

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Корвет «Резкий» является четвертым кораблем проекта 20380, который построили на Амурском судостроительном заводе. Строительство корабля начали в июле 2016 года, а 1 июля прошлого года «Резкий» сошел со стапелей. В ноябре корабль доставили транспортным доком «Зея» во Владивосток для подготовки к испытаниям.

Корветы проекта 20380 несут восемь противокорабельных ракет Х-35У с дальностью стрельбы до 260 километров. Также корабль получил артиллерийские установки и зенитный ракетный комплекс «Редут».

В июне Илья Колесников сообщил, что до конца 2022 года Тихоокеанский флот России получит три подводные лодки, два тральщика и корвет.

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Даниил Иринин
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