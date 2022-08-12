Парень убитой российской порноактрисы выступал против ее переезда в Южную Корею

Парень убитой в Петербурге порноактрисы Гришман выступал против ее переезда в Южную Корею

Молодой человек 26-летней порноактрисы и тикток-блогера Анастасии Хамловской, известной в сети под фамилией Гришман, тело которой нашли с многочисленными резаными ранами, не хотел, чтобы она переезжала в другую страну. Об этом в пятницу, 12 августа, сообщает KP.RU со ссылкой на подругу погибшей.

По данным издания, девушка мечтала переехать в Южную Корею, она восхищалась азиатской культурой. В ее планах было работать там тату-мастером и развивать свой блог. В последний месяц порноактриса даже собирала документы для поездки, однако ее парень не разделял такого желания и не мог уехать за границу. На этой почве у них начались конфликты, и они решили закончить отношения, несмотря на помолвку.

Порноактрису нашли убитой с шестью ножевыми ранениями в квартире на Южном шоссе. Блогершу зарезали в спальне, а затем перенесли в ванну, где тело пролежало несколько дней. О пропаже девушки в полицию сообщила ее подруга. В квартире погибшей находился наполовину собранный чемодан и разбросанные вокруг вещи.

В день, когда было обнаружено тело, полицейские задержали бойфренда девушки. Известно, что ранее он был судим за кражи и уклонение от воинской службы. Позже молодой человек признался следователям, как убил девушку. Он будет находиться в СИЗО в течение двух месяцев.