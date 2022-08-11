Суд арестовал на два месяца обвиняемого в убийстве российской порноактрисы
В Петербурге суд арестовал 24-летнего уроженца Омской области, обвиняемого в убийстве 26-летней порноактрисы и тикток-блогера Анастасии Хамловской, известной в сети под фамилией Гришман. Об этом в четверг, 11 августа, сообщает «Фонтанка».
Он будет находиться в СИЗО в течение двух месяцев. По сведениям издания, рассказ молодого человека о том, как именно он убивал блогершу, показался следствию не очень правдоподобным, так как характер травм не соответствует рассказу фигуранта.
Петербургскую порноактрису нашли убитой с шестью ножевыми ранениями в квартире на Южном шоссе. Ее тело пролежало несколько дней в ванне. По предварительным данным, блогершу зарезали в спальне, а после перенесли в ванну. О пропаже девушки в полицию сообщила ее подруга.
В тот же день, когда было обнаружено тело, стражи порядка задержали бойфренда девушки. Известно, что ранее он был судим за кражи и уклонение от воинской службы.
Позже он показал следователям, каким образом убил девушку в ее квартире.