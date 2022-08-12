Медведев предупредил о возможных инцидентах на атомных станциях ЕС

Медведев не исключил инциденты на атомных станциях ЕС после обстрела Запорожской АЭС

В ЕС тоже есть атомные станции, и там возможны случайности. Таким образом на обстрел Запорожской АЭС (ЗАЭС) украинскими военными отреагировал в Telegram заместитель председателя Совета безопасности (СБ) Дмитрий Медведев.

Он указал на то, что инцидент на АЭС объяснили случайностью. «Что тут скажешь… Не следует забывать, что и в Европейском союзе есть атомные станции. И случайности там тоже возможны», — не исключил подобного развития событий Медведев.

Зампред СБ также предупредил, что Киев и Запад, очевидно, «готовы устроить новый Чернобыль».

11 августа Вооруженные силы Украины нанесли несколько ударов по району хранилища радиоактивных изотопов ЗАЭС. Позже стало известно, что в результате обстрелов были повреждены линии электропередачи подстанции «Каховская», из-за чего на поле рядом с атомной электростанцией начался пожар.

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, в свою очередь, предупредил страны Запада об ответственности в случае катастрофы на Запорожской АЭС. Если украинские военные продолжат атаки на объект, катастрофа «может произойти в любой момент», указал он.