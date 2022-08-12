Небензя заявил об ответственности Запада в случае катастрофы на ЗАЭС

Небензя заявил об ответственности западных спонсоров Киева в случае катастрофы на ЗАЭС

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя в ходе заседания Совбеза предупредил страны Запада об ответственности в случае катастрофы на Запорожской АЭС (ЗАЭС). Об этом пишет ТАСС.

Дипломат отметил, что, если Вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжат атаки на объект, катастрофа «может произойти в любой момент». Он заявил, что в этом случае под угрозой радиоактивного заражения по оптимистичным прогнозам окажется не только Украина, но и территории и Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), приграничные районы России и Белоруссии, а также Молдавия, Болгария и Румыния.

Реальный же масштаб ядерной катастрофы на Запорожской АЭС даже сложно представить. Вся ответственность за это ляжет в таком случае на западных спонсоров Киева Василий Небензя Постоянный представитель России при ООН

Обстрелы Запорожской АЭС

7 августа в администрации Энергодара заявили, что ВСУ обстреляли из реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Ураган» Запорожскую АЭС.

Ночью вооруженные формирования Украины нанесли удар с применением кассетного реактивного снаряда РСЗО «Ураган» калибра 220 миллиметров Администрация Энергодара

В результате повреждения получили административные постройки и территория, прилегающая к сухому хранилищу отработанного ядерного топлива.

Позже глава областной администрации Евгений Балицкий завяил, что описал состояние ЗАЭС после обстрела Вооруженных сил Украины. Он сообщил, что два реактора работают не на полную мощность, они контролируются российскими структурами совместно с работниками ЗАЭС, многие из которых выходят на работу.

По его словам, электроэнергия ежедневно поставляется Украине на сумму в один миллион долларов. Он добавил, что в регионе ждут приезда МАГАТЭ и представителей ООН для наблюдения за ситуацией.

Пока мы имеем информацию от военных и представителей российского Росатома, которые здесь наблюдают за ситуацией, что все находится в штатном режиме Евгений Балицкий Глава Запорожской области

11 августа член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что ночью российские системы противовоздушной обороны (ПВО) отразили атаки ВСУ на город, где расположена ЗАЭС. «Слава Богу и ПВО России — все атаки ракет и БПЛА противника отражены. Огневые позиции вражеской артиллерии подавляются контрбатарейным огнем», — отметил он.

Позже Рогов сообщил, что ВСУ нанесли удар по Запорожской атомной электростанции второй раз за день, огонь вели с правого берега Днепра из реактивных систем залпового огня и тяжелой артиллерии.

Украинские террористы продолжают массированный обстрел Энергодара и территории ЗАЭС. Зафиксировано пять «прилетов» в районе комендатуры станции — рядом с участком сварки и хранилищем источников излучения. Еще пять «прилетов» произошли в районе пожарной части, расположенной неподалеку от ЗАЭС Владимир Рогов Член главного совета администрации Запорожской области

Рогов отметил, что пострадавших нет. По его словам, сотрудникам станции не удалось провести «пересменку» из-за обстрелов.

Реакция России

Начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил, что, согласно международной конвенции, принятой резолюцией Генассамблеи ООН, министерство обороны России считает обстрел Киевом Запорожской АЭС актом ядерного терроризма.

Обстрелы территории Запорожской АЭС украинскими вооруженными формированиями носят намеренный и регулярный характер, создаётся реальная угроза ядерной безопасности не только Украины, но и Европы Михаил Мизинцев Начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник

Заместитель директора Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Игорь Вишневецкий считает, что Украина обстреливает ЗАЭС, чтобы привлечь внимание и получить новое оружие от Запада.

По его словам, Киев обвиняет российских военных в том, что они якобы обстреливают сами себя и Запорожскую АЭС, которую давно контролируют.

Очевидно, в Киеве думают, что своими действиями, привлекая внимание международного сообщества такими провокациями, они получат от этого свои дивиденды Игорь Вишневецкий Заместитель директора Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, в свою очередь, назвал обстрелы Украиной Запорожской АЭС опасной деятельностью, которая грозит катастрофическими последствиями для огромной территории, включая Европу.

По его словам, российская сторона надеется, что Западу удастся повлиять на Киев и обстрелы Запорожской АЭС прекратятся.

Мы рассчитываем, что те страны, которые имеют абсолютное влияние на украинское руководство, используют это влияние, чтобы исключить продолжение таких обстрелов Дмитрий Песков Официальный представитель Кремля

Действия ООН

Россия запросила на 11 августа заседание Совета безопасности ООН в связи с ударами Киева по Запорожской АЭС, рассказал источник в российском постпредстве в Организации Объединенных Наций.

Позднее первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский подтвердил проведение заседания. Политик считает, что тема должна обсуждаться в Совбезе ООН. «Украинские провокации не должны скрываться от широкой общественности», — отметил он.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш также предложил установить вокруг Запорожской АЭС периметр безопасности и прекратить все военные действия в окрестностях атомной электростанции.

Я призываю Вооруженные силы Российской Федерации и Украины незамедлительно прекратить любые военные действия в непосредственной близости от АЭС и не использовать в качестве целей ее объекты и окрестности. Призываю стороны вывести любой военный персонал и технику с АЭС и воздерживаться от любого дальнейшего размещения сил и техники на объекте Антониу Гутерриш Генеральный секретарь ООН

По его словам, ООН против использования АЭС в качестве объекта какой-либо войсковой операции и выступает за скорейшее соглашение о демилитаризации вокруг электростанции.

Вишневецкий добавил, что Москва ожидает от Гутерриша действий в поддержку визита представителей Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на Запорожскую АЭС.

Представитель МИД считает, что на данный момент очень многое зависит от секретариата ООН и генерального секретаря.