В Запорожской области заподозрили Киев в провокации на АЭС

Российские ПВО отразили атаку ракет и беспилотников ВСУ на Энергодар и Запорожскую АЭС

Киев может атаковать Запорожскую АЭС (ЗАЭС) в Энергодаре, с таким подозрением выступил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов в эфире «Первого канала». Его слова приводит ТАСС.

«В том, что Украина готовит масштабную провокацию на Запорожской АЭС, нет никакого сомнения», — заявил сотрудник областной администрации.

Он также добавил, что ночью российские системы противовоздушной обороны (ПВО) отразили атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на город, где расположена ЗАЭС. «Слава Богу и ПВО России — все атаки ракет и БПЛА противника отражены. Огневые позиции вражеской артиллерии подавляются контрбатарейным огнем», — сказано в его Telegram-канале.

Ранее власти Энергодара назвали последствия повреждения инфраструктуры ЗАЭС. Такой сценарий чреват возникновением колоссального радиоактивного загрязнения, заявил глава городской администрации Александр Волга.

7 августа стало известно, что ВСУ обстреляли ЗАЭС из реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Ураган». В результате ударов были повреждены административные постройки и территория, прилегающая к сухому хранилищу отработанного ядерного топлива.