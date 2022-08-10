В Энергодаре назвали последствия повреждения Запорожской АЭС

Глава администрации Энергодара: повреждение ЗАЭС чревато радиоактивным загрязнением

В администрации Энергодара назвали последствия повреждения инфраструктуры Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Об этом высказался глава городской администрации Александр Волга, передает ТАСС.

По его словам, повреждение инфраструктуры АЭС при обстрелах со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) чревато возможным возникновением колоссального радиоактивного загрязнения. «Произойдет глобальная техногенная катастрофа, которая по масштабам радиоактивного загрязнения значительно превысит последствия аварий на АЭС в Чернобыле и [в японской] Фукусиме», — подчеркнул Волга.

При этом он отметил, что украинские военные не наносили удары непосредственно по энергоблоку электростанции. «Обстрелу подверглись территории сухого хранения отработавшего ядерного топлива, которое расположено в непосредственной близости к шестому энергоблоку», — уточнил чиновник.

7 августа в администрации Энергодара сообщили, что ВСУ обстреляли Запорожскую АЭС из реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Ураган». В результате ударов были повреждены административные постройки и территория, прилегающая к сухому хранилищу отработанного ядерного топлива.