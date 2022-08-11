В ООН призвали прекратить военные действия вокруг Запорожской АЭС

Генсек ООН Гуттериш призвал прекратить военные действия вокруг Запорожской АЭС

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш предложил установить вокруг Запорожской АЭС периметр безопасности и прекратить все военные действия в окрестностях атомной электростанции. Его заявление опубликовано на официальном сайте всемирной организации.

«Я призываю Вооруженные силы Российской Федерации и Украины незамедлительно прекратить любые военные действия в непосредственной близости от АЭС и не использовать в качестве целей ее объекты и окрестности. Призываю стороны вывести любой военный персонал и технику с АЭС и воздерживаться от любого дальнейшего размещения сил и техники на объекте», — призвал генсек.

Он добавил, что ООН против использования АЭС в качестве объекта какой-либо войсковой операции и выступает за скорейшее соглашение о демилитаризации вокруг электростанции.

7 августа сообщалось, что украинские военные обстреляли ЗАЭС из реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Ураган». В результате ударов были повреждены административные постройки и территория, прилегающая к сухому хранилищу отработанного ядерного топлива.