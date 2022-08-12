Медведев обвинил власти Украины в попытке «устроить новый Чернобыль» на ЗАЭС

Зампред СБ Медведев обвинил власти Украины в попытке устроить «новый Чернобыль» на ЗАЭС

Власти Украины и их западные покровители, похоже, готовы устроить новый Чернобыль, так как ракеты и снаряды ложатся все ближе к реактору Запорожской АЭС и к хранилищам радиоактивных изотопов. Об этом заявил зампредседателя Совета безопасности Дмитрий Медведев в Telegram.

По словам политика, сообщения о том, что это делает Россия, являются ложью, в которую «даже ООН не верит».

Кроме того, зампред Совбеза призвал помнить о том, что и в Европейском союзе есть атомные станции. «И случайности там тоже возможны», — заключил Медведев.

11 августа украинские военные нанесли несколько ударов по району хранилища радиоактивных изотопов ЗАЭС. Позже стало известно, что при обстрелах украинской армией были повреждены линии электропередачи подстанции «Каховская», из-за чего на поле рядом с атомной электростанцией начался пожар.

Позднее было установлено, что 44-я бригада Вооруженных сил Украины (ВСУ) причастна к обстрелу ЗАЭС. «Били они из Никополя из 152-миллиметровых орудий, целенаправленно именно по Запорожской АЭС», — заявил член совета администрации.