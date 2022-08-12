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В Запорожской области установили причастных к обстрелам АЭС

Член Запорожской администрации Рогов заявил, что АЭС обстреляла 44-я бригада ВСУ

Фото: РИА Новости

Установлено, что одна из бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ) была причастна к обстрелам Запорожской АЭС (ЗАЭС) в Энергодаре. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» сообщил член главного совета областной администрации Владимир Рогов.

«Это террористы из 44-й артиллерийской бригады ВСУ, боевики [президента Украины Владимира] Зеленского. Били они из Никополя из 152-миллиметровых орудий, целенаправленно именно по Запорожской АЭС», — заявил сотрудник администрации.

Он также рассказал, что в результате ударов по ЗАЭС нанесены незначительные повреждения. В частности, была уничтожена часть здания МЧС, где располагались пожарные бригады, реагировавшие на вызовы. Отмечается, что их часть находилась рядом с корпусами атомной станции и энергоблоками.

Рогов добавил, что уровень радиоактивного фона «абсолютно природный», превышений нормы не отмечается.

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Алевтина Запольская
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