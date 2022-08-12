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В Турции начали производство беспилотного судна

Верфь Ares начала производство бронированного беспилотного судна AUSV

Фото: ARES SHIPYARD INC

Турецкая верфь Ares начала серийное производство бронированного беспилотного судна AUSV, которое разработали в рамках проекта ULAQ. Об этом сообщил представитель верфи Онур Йылдырым, передает Daily Sabah.

Беспилотное судно разработали в сотрудничестве с компанией Meteksan Defense Industry. Йылдырым отметил, что AUSV получило боевой модуль Koralp с пулеметом калибра 12,7 миллиметра. Огневые испытания судна завершили в январе.

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Дальность плавания AUSV составляет 400 километров, а максимальная скорость — 65 километров в час. Отмечается, что судно получило современные приборы наблюдения и оборудование зашифрованной связи.

Беспилотным судном можно управлять дистанционно и через спутник. Также AUSV может выполнять задачи автономно. «При этом все системы, за исключением включения оружия, активируются автономно и позволяют лодке безопасно курсировать», — пояснил представитель верфи.

В мае издание Sea Power Magazine сообщило, что Военно-морские силы США испытают беспилотную подводную лодку Orca летом. Подлодка получила модуль полезной нагрузки.

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Даниил Иринин
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