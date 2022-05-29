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США испытают беспилотную подлодку

Sea Power Magazine: ВМС США летом проведут испытания 80-тонной беспилотной подлодки Orca

Фото: US Navy / Reuters

Военно-морские силы (ВМС) США этим летом проведут испытания 80-тонной беспилотной подводной лодки Orca, оснащенной 34-футовым (около 10 метров) модулем полезной нагрузки для скрытого размещения мин и других грузов. Об этом рассказал глава программы ВМС по беспилотным морским системам капитан Скотт Сирлз, пишет Sea Power Magazine.

По словам представителя американских ВМС, пять таких аппаратов строит компания Boeing, а первые испытания прошли в апреле. Аппараты из-за их больших размеров будут транспортировать с военно-морских баз, а не подводными лодками. Американский флот получит в течение пяти лет, пообещал Сирлз.

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Дизель-электрическая подлодка способная развивать скорость до 15 километров в час под водой на глубине 3,3 тысячи метров. Главной задачей Orca станет размещение мин. Также предполагается, что она сможет запускать крылатые ракеты и беспилотные летательные аппараты, а также использовать бортовое торпедное вооружение против подводных лодок противника.

Ранее сообщалось, что армия США заключила с компанией Raytheon контракт на производство 1300 переносных зенитно-ракетных комплексов (ПЗРК) Stinger на общую сумму 624,6 миллиона долларов. Датой завершения соглашения называется 30 июня 2026 года. Произведенные изделия должны восполнить запасы армии США ракет Stinger, ранее переданных Украине в качестве военной помощи (в количестве 1400 единиц) и там «утилизированных» в ходе российской спецоперации по защите Донбасса.

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Марина Совина
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