США восполнят запасы «утилизированных» на Украине Stinger лишь в 2026 году

Defense News: компания Raytheon к 30 июня 2026 года произведет 1300 ПЗРК Stinger

Армия США заключила с компанией Raytheon контракт на производство 1300 переносных зенитно-ракетных комплексов (ПЗРК) Stinger на общую сумму 624,6 миллиона долларов. Об этом сообщает Defense News.

Датой завершения соглашения называется 30 июня 2026 года. Произведенные изделия должны восполнить запасы армии США ракет Stinger, ранее переданных Украине в качестве военной помощи (в количестве 1400 единиц) и там «утилизированных» в ходе российской спецоперации по защите Донбасса.

Издание отмечает, что новые ПЗРК получат модернизированную головку самонаведения, оснащенную инфракрасным и ультрафиолетовыми датчиками для обнаружения целей.

В марте пилот российского ударного вертолета Ка-52 рассказал о технике ухода от американского переносного зенитно-ракетного комплекса Stinger в ходе специальной военной операции по защите Донбасса.

В том же месяце помощник министра армии США по закупкам, логистике и технологиям Даг Буш сообщил, что производство переносных ПЗРК Stinger можно нарастить.