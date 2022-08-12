Украина получила от Британии аналоги HIMARS

Глава Минобороны Украины Резников сообщил о прибытии в страну РСЗО M270 из Британии

Украина получила от Британии реактивные системы залпового огня (РСЗО) M270 MLRS (Multiple Launch Rocket System). Об этом сообщил министр обороны республики Алексей Резников в Twitter.

РСЗО использует боеприпасы, аналогичные ракетам для High Mobility Artillery Rocket System (HIMARS). В кабине размещается боевой расчет из командира установки, наводчика и механика-водителя.

Глава украинского Минобороны поблагодарил граждан королевства и своего британского коллегу Бена Уоллеса. «Ваша поддержка удивительна и так важна для Украины. Наша армия умело использует это "пополнение" на поле боя», — написал Резников, добавив, что скоро в страну прибудут и другие «подарки».

В начале июня стало известно, что Великобритания попросила США подписать документы по поставке на Украину РСЗО М270 MLRS американского производства. Для отправки вооружения Лондону требовалось одобрение Вашингтона из-за порядка экспорта оружия. В сети также появилось видео использования РСЗО M270 украинскими военными.