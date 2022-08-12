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Ведущие «Дома-2» высказались о проверках шоу прокуратурой

Ведущие шоу «Дом-2» Черкасов и Кадони заявили, что не слышали о проверках прокуратуры
Влад Кадони

Влад Кадони. Фото: @domkadoni

Ведущие реалити «Дом-2» Андрей Черкасов и Влад Кадони высказались о проверках шоу прокуратурой. В разговоре с изданием «Телепрограмма» ведущие заявили, что ничего не слышали о проверках.

«Не знаю ничего о проверке прокуратуры, честно говоря, так что не могу дать какой-то адекватный комментарий. Увидел эту информацию в интернете и подумал, что это очередной фейк. Коллеги мне ничего об этом не рассказывали», — отметил Черкасов. Он также назвал «бредом» информацию о том, что шоу якобы незаконно занимает землю.

«Если честно, я сейчас впервые от вас слышу о каких-то проверках прокуратуры. Всю эту неделю, каждый день, я езжу на работу, и ничего об этом не слышал», — сообщил Кадони.

Черкасов и Кадони также опровергли сообщения о том, что другие ведущие устали от шоу. По их словам, сейчас все находятся в отпусках или, наоборот, пребывают в приподнятом настроении. «С сентября месяца восстановится прежний ритм, все пойдет как обычно. Работаем, как и работали, по графику», — отметил Кадони.

О том, что проект «Дом-2» могут закрыть после неожиданной проверки прокуратуры, ранее в августе сообщил Starhit. По данным издания, руководство шоу якобы обвиняют в нецелевом использовании земли.

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Денис Савосин
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