Появилась информация о состоянии жильцов частично рухнувшего дома в Омске

В СК сообщили, что в результате частичного обрушения дома в Омске пострадавших нет

В результате частичного обрушения дома в Омске пострадавших предварительно нет. Об этом ТАСС сообщили представители регионального Следственного комитета.

Сообщения об отсутствии пострадавших подтверждает и РИА Новости со ссылкой на собственные источники в экстренных службах.

Информация о состоянии жильцов дома обновляется. На месте работают экстренные службы.

Частичное обрушение произошло в доме на улице 20-го Партсъезда, 53 в Советском районе города. Из здания уже эвакуированы 40 человек.

Ранее было опубликовано видео момента частичного обрушения здания.