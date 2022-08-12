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Жители частично обрушившегося дома в Омске неделю не смогут вернуться домой

Мэр Омска заявил, что жители частично обрушившегося дома не смогут вернуться домой неделю

Фото: Евгений Софийчук / ТАСС

В течение недели жители частично обрушившегося дома в Омске не смогут вернуться домой. Об этом заявил мэр города Сергей Шелест, его слова приводит ТАСС.

«В течение ближайшей недели однозначно туда возвращаться будет нельзя, потому что примерно такой срок попросили эксперты для проведения исследований», — сказал градоначальник.

По его словам, на месте ЧП сейчас продолжается разбор завалов. Сведений о пострадавших или пропавших людях на данный момент нет. Известно, из 207 внесших имя в список жильцов только восемь захотели расположиться в пункте временного размещения, где организованы спальные места, еда и игрушки для детей.

Об обрушении части пятиэтажного жилого дома № 53 на улице 20-го Партсъезда стало известно 12 августа. По предварительным данным, пострадавших нет.

Позднее появилось видео с моментом обрушения стены, на кадрах которого видна пробоина в основании пятиэтажного дома.

Начальник главного управления МЧС РФ по Омской области Владислав Колодинский заявил, что вторая сторона жилого дома в Омске, где обрушилась стена, находится в аварийном состоянии, из-за чего сохраняется угроза дальнейшего обрушения.

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Никита Абрамов
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